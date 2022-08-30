Тегеран, , 09:30 — REGNUM Экономические эксперты государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) придерживаются мнения, что развитие сотрудничества между организацией и Исламской Республикой Иран может обеспечить интересы обеих сторон. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 29 августа.

Флаг ЕАЭС

Основной целью вступления Тегерана в ЕАЭС является укрепление собственной экономики, в то время как членство Исламской Республики в союзе обеспечит ей расширение своих границ до региона Персидского залива и создаст новые возможности для всех государств-членов.

Согласно отчету, товарооборот между ЕАЭС и Ираном в 2021 году составил 5,37 миллиарда долларов, что на 73,5 процента больше по сравнению со статистикой торговли в 2020 году. В то же время экспорт и импорт ЕАЭС увеличились на 2,1% и 28,8% соответственно.

Проект меморандума о взаимопонимании между ЕАЭС и Ираном по льготным экспортным тарифам был подписан в 2017 году. Один из иранских законодателей заявил в июле, что обе стороны могут завершить подписание меморандума до 20 марта 2023 года.