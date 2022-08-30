Тегеран, , 07:39 — REGNUM 29 августа глава ядерного ведомства Ирана заявил, что целью участия страны в переговорах по возобновлению ядерной сделки 2015 года является как снятие обвинений, так и санкций против страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Венские переговоры Https://www.irna.ir/

Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что Иран в основном ведет переговоры с группой 4+1, чтобы снять обвинения и лишить предлогов врага, который постоянно выдвигает обвинения против страны.

Он отметил, что санкции должны быть полностью сняты в результате успешных переговоров по ядерному соглашению, что по-прежнему является главной целью участия Ирана в венском переговорном процессе.

«Иранский народ должен воспользоваться экономическими преимуществами соглашения», — подчеркнул Эслами.