Екатеринбург, 30 августа, 2022, 07:06 — ИА Регнум. В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие школ после капитального ремонта. Об этом журналистам сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

В открытии учебных заведений 29 августа принял участие мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Была открыта школа №38, которую начали ремонтировать в 2020 году. За это время её удалось привести к современным стандартам. Здесь появился медицинский блок, просторная столовая, спортивный зал и музей. Вместимость школы увеличилась с 600 до 1100 мест.

Также состоялось открытие школы №30. Здание расширили за счёт приобретения пристроя. Новые площади позволили разместить в школе спортивный зал, библиотеку, актовый зал и новые кабинеты. Вместимость школы была увеличена до 750 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге продолжается строительство гимназий №40 и №20. Учебные заведения откроют в 2023 и 2022 году соответственно.