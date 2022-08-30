Пермь, , 06:57 — REGNUM В администрации Перми принято кадровое решение. На пост и. о. замглавы города назначена Ольга Андрианова, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Назначение Иван Шилов, ИА REGNUM

Первым рабочим днём Андриановой в новом статусе станет 30 августа. До этого чиновница руководила краевой инспекцией по охране объектов культурного наследия.

Добавим, должность замглавы Перми по земельно-имущественным отношениям освободилась в связи с отставкой Елены Гонцовой. Она уволилась 29 августа 2022 года.