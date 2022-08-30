Владивосток, , 07:06 — REGNUM В деловой программе ВЭФ-2022 на 5 сентября запланирована сессия «Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением», где участники обсудят актуальные вопросы развития сотрудничества регионов Дальнего Востока России и членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в интересах повышения благосостояния населения стран-участниц.

Павильон Магаданской области на «Улице Дальнего Востока», ВЭФ-2021 Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

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Наряду с развитием взаимодействия в традиционных областях, стороны обратят особое внимание на такие перспективные направления, как реализация совместных экологических и климатических программ на основе ESG-принципов, повышение энергоэффективности на основе целей устойчивого развития, а также на вопросы формирования экономической системы на принципах циркулярной экономики и разработку адекватных обстановке механизмов финансирования.

В ходе юбилейного саммита Россия-АСЕАН в октябре 2021 года, по инициативе российской стороны 2022 год был объявлен Годом научно-технического сотрудничества России и АСЕАН.

На сессии участники обсудят возможности для продвижения к намеченным целям, определят новые точки роста и сбалансированные решения для успешного взаимодействия деловых кругов России и АСЕАН.

Спикерам предстоит обсудить инструменты и механизмы, которые могут быть задействованы для создания новых долгосрочных устойчивых форм сотрудничества, перспективы дальнейшего развития научно-технического и инновационного взаимодействия, промышленной кооперации. Кроме того, необходимо выстроить эффективный механизм совместного обмена практиками и компетенциями с учетом целей устойчивого развития.

Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум проводится ежегодно с 2015 года во Владивостоке для привлечения иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мероприятия форума традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов, посвященных отношениям России с различными странами мира. В деловую программу форума входят бизнес-диалоги с ведущими странами — партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН — ключевой интеграционной группировкой активно развивающихся стран Юго-Восточной Азии.

ВЭФ — 2022 пройдёт с 5 по 11 сентября.