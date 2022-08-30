Пекин, , 06:54 — REGNUM Китайский совет по содействию международной торговле (CCPIT) раскритиковал Закон США о чипах и науке как противоречащий справедливому, открытому и недискриминационному духу, преобладающему в мировой полупроводниковой промышленности, и призвал деловые круги Китая и США работать вместе, чтобы смягчить негативное воздействие этого закона, сообщает 29 августа газета Global Times.

Микрочип

Президент США Джо Байден подписал 25 августа Распоряжение о внедрении Закона о финансировании полупроводников в Законе о чипах и науке от 2022 года, который предусматривает государственные субсидии в размере $52,7 млрд на собственное производство и исследования полупроводников. В резком комментарии представитель CCPIT заявил, что, хотя эффект от применения закона еще предстоит увидеть, его влияние на нанесение ущерба росту мировой индустрии чипов и международным экономическим и торговым правилам будет глубоким.

CCPIT и Китайская палата международной торговли 10 августа опубликовали заявление, в котором говорится, что Закон США о чипах гарантирует, что США получат несправедливое преимущество перед другими странами, включая Китай. Они указали, что закон представляет собой типичную промышленную субсидию, которая не соответствует принципу недискриминации ВТО.

Подчеркнув неоднократное и твердое несогласие организации с законом, представитель CCPIT Сунь Сяо призвал деловые круги Китая и США работать сообща, чтобы устранить негативное воздействие этого закона. Сунь сказал, что палата также примет эффективные меры для защиты их законных прав и интересов в случае необходимости. По словам Суня, реализация закона не только помешает нормальному экономическому, торговому и инвестиционному сотрудничеству между китайскими и американскими компаниями в области полупроводников, но и нанесет ущерб интересам глобальных компаний в этом секторе, в том числе американских фирм.

Директор Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машин и электронных изделий Гао Шиван заявил Global Times, что закон является прямым нарушением принципа недискриминации ВТО и негативным примером во всем мире, поскольку мировая экономика сталкивается с понижательным давлением.

По словам Гао, закон, который использует влияние государства для принуждения компаний к выбору между США и Китаем, не служит ничему, кроме чрезвычайно повышенного риска ведения международного бизнеса и представляет собой серьезный риск для средне- и долгосрочного развития глобальной цепочки производства полупроводников.