Улан-Удэ, 30 августа, 2022, 06:54 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ на день введут сухой закон. Розничную продажу алкогольной продукции запретят в День знаний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Правительство Бурятии Улан-Удэ, Бурятия

Нарушителям запрета грозит штраф в размере до 40 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для юридических лиц с конфискацией продукции.

«Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания», — добавили в мэрии.