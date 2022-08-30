Стокгольм, 30 августа, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Новая издательская компания Paradox Arc, которую недавно открыл шведский разработчик игр Paradox Interactive, разместила в Сети объявление о наборе людей в команду бета-тестеров некой новой игры. Об этом 30 августа сообщает журнал PC Gamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

«В ближайшем будущем мы проведем бета-тестирование», — написала компания, добавив, что ей требуется помощь энтузиастов. Разработчики подчеркнули, что пока не могут сказать, о какой игре идёт речь и раскроют подробности о ней только тем людям, которые подпишут соглашение о неразглашении информации.

«Цель этого конкретного бета-тестирования — тестирование с нагрузкой онлайн-возможностей игры и сбор отзывов игроков об этом тесте», — сообщила Paradox Arc, добавив, что тесты начнутся 5 сентября 2022 года и продлятся неделю.

Отметим, Paradox Arc, позиционирующаяся как инди-ориентированный издательский лейбл, пока выпустила лишь одну игру: Across the Obelisk. Она представляет собой кооперативный «рогалик» (игра в жанре roquelike или roguelite, в таких играх уровни и снаряжение часто генерируются процедурно, а у персонажа обычно есть только одна жизнь на одно прохождение).