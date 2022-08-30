Тегеран, 30 августа, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Торговля Ирана с соседними странами увеличилась с 20 до 50 миллиардов долларов за время пребывания нынешней администрации в должности, объявил иранский законодатель. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 29 августа.

Иран

Асгар Салими, член Экономической комиссии иранского парламента, сообщил агентству Mehr, что тенденция роста международного транзита через Иран возобновилась в текущем году после семи лет стагнации.

Салими подчеркнул важность коридора Север-Юг, который соединяет Россию и Восточную Европу с Персидским заливом и Индийским океаном, заявив, что международный коридор в последнее время находится в центре внимания из-за потери Россией доступа в Европу.

Он отметил, что добыча нефти в Иране значительно увеличилась, несмотря на сохранение санкций США, до беспрецедентного уровня с момента полного возобновления ограничений бывшим американским президентомДональдом Трампом.

Законодатель также высоко оценил успехи президентаИбрагима Раиси в взыскании претензий Ирана в отношении задолженности некоторых соседних стран по закупкам газа.