Депутат: товарооборот Ирана с соседями вырос до $50 млрд
Тегеран, 30 августа, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Торговля Ирана с соседними странами увеличилась с 20 до 50 миллиардов долларов за время пребывания нынешней администрации в должности, объявил иранский законодатель. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 29 августа.
Асгар Салими, член Экономической комиссии иранского парламента, сообщил агентству Mehr, что тенденция роста международного транзита через Иран возобновилась в текущем году после семи лет стагнации.
Салими подчеркнул важность коридора Север-Юг, который соединяет Россию и Восточную Европу с Персидским заливом и Индийским океаном, заявив, что международный коридор в последнее время находится в центре внимания из-за потери Россией доступа в Европу.
Он отметил, что добыча нефти в Иране значительно увеличилась, несмотря на сохранение санкций США, до беспрецедентного уровня с момента полного возобновления ограничений бывшим американским президентомДональдом Трампом.
Законодатель также высоко оценил успехи президентаИбрагима Раиси в взыскании претензий Ирана в отношении задолженности некоторых соседних стран по закупкам газа.