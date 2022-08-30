Пекин, , 06:44 — REGNUM Суммарная добыча нефти и газа на морских месторождениях за последние 30 лет, расположенных в Ляодунском заливе Бохайского моря на севере Китая превысила 200 млн тонн, что эквивалентно 40 годам потребления нефти и газа в городе с населением 10 млн человек, сообщили нефтегазовые гиганты PetroChina и China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), передает 30 августа газета Global Times.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы разработали несколько нефтяных месторождений с объемом добычи 100 млн тонн в Ляодунском заливе и добывали по 10 млн тонн нефти в течение 12 лет подряд», — цитирует China Media Group сотрудника филиала CNOOC в Тяньцзине Ли Чуньюна.

Ляодунский залив, район моря на самой высокой широте в Китае, богат нефтяными и газовыми ресурсами: накопленные геологические запасы нефти превышают 800 млн тонн, а природного газа — более 70 млрд кубометров. На Бохайском нефтяном месторождении уже построено 68 объектов морской нефтедобычи и 3 наземных терминала в заливе Ляодун с более чем 1300 нефтяными скважинами.

Во время добычи газа и нефти в заливе CNOOC преодолела ряд технических трудностей с помощью «противообледенительной технологии», поскольку период замерзания в заливе составляет до трех месяцев в году.

Добыча тяжелой нефти представляет собой еще один крупный прорыв в Ляодунском заливе. Тяжелая нефть, сырая нефть с плохой текучестью, находится под землей при комнатной температуре, что затрудняет ее добычу в сочетании с нехваткой места на морских платформах. Благодаря технологии термической рекуперации тяжелой нефти годовая добыча тяжелой нефти с термической рекуперацией на Бохайском нефтяном месторождении впервые превысила 300 000 тонн в 2021 году.

В апреле 2022 года было введено в эксплуатацию первое в мире морское месторождение сверхтяжелой нефти, что свидетельствует о том, что китайская технология добычи шельфовой тяжелой нефти достигла первоклассного мирового уровня. Ожидается, что в течение 14-й Пятилетки (2021-2025) годовая добыча тяжелой нефти в Ляодунском заливе достигнет запланированных 3 млн тонн. В течение следующих трех лет компания введет в эксплуатацию ряд новых нефтяных месторождений и обеспечит доступ береговой энергетики к сети нефтегазовых месторождений.