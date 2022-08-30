Джэксон, , 06:44 — REGNUM Наводнение, которое обрушилось на американский город Джэксон (штат Миссисипи), оставило без питьевой воды 180 тысяч жителей населенного пункта. Об этом в своем экстренном обращении заявил губернатор региона Тейт Ривз.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Такая ситуация вызвана повреждением главной городской очистной станции. Глава штата отметил, что на объекте вышел из строя насос, который перед поломкой работал на износ. При этом резервной системы подачи воды на станции не было.

Из-за аварии власти объявили о чрезвычайной ситуации в системе водоснабжения Джэксона. Ривз также призвал горожан не пить воду, которая осталась в водопроводной системе, поскольку она не очищена и представляет опасность для здоровья. В городе решили организовать центры по раздаче бутилированной воды. Губернатор назвал этот шаг «чрезвычайно сложной логистической задачей».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа в американском штате Даллас (штат Техас) произошло наводнение, которое привело к гибели одного человека. Кроме того, стихийное бедствие нарушило автомобильное сообщение.

Читайте ранее в этом сюжете: В США пожилая женщина погибла во время наводнения