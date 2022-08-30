Тегеран, 30 августа, 2022, 10:23 — ИА Регнум. 29 августа министр иностранных дел ИранаХосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Исламская Республика уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Ла-Пасом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

En.mfa.ir Хосейн Амир Абдоллахиан

Министр иностранных дел Амир Абдоллахиан сделал это заявление на встрече с заместителем главы МИД БоливииФредди Мамани Мачакой и его окружением в Тегеране во время визита боливийской делегации в Иран с целью участия в первой совместной экономической комиссии и четвертой встрече для политических консультаций.

Иранский высокопоставленный дипломат указал на важность отношений между южноамериканскими странами и Ираном, подчеркнув, что Тегеран полон решимости расширять сотрудничество с Ла-Пасом.

Выразив готовность иранского частного сектора активизировать экономические обмены с Боливией, министр иностранных дел отметил, что иранские компании заинтересованы в реализации инфраструктурных проектов в южноамериканской стране, экспорте инженерных и технических услуг, а также расширении торговых обменов, в том числе сельскохозяйственной продукцией.

Заместитель министра иностранных дел Боливии, со своей стороны, охарактеризовал визит в Иран как хорошую возможность ознакомиться с обширным потенциалом Исламской Республики.

Мамани Мачака также подчеркнул необходимость сотрудничества между двумя странами в целях укрепления международного мира и безопасности.