Варшава, , 06:42 — REGNUM Возможность получить угольную субсидию спровоцировала проявление «нездоровой изобретательности» среди жителей Польши. Об этом 29 августа сообщает издание Interia.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

По скорректированным правилам, угольная субсидия выплачивается из расчёта 3 тыс. злотых (39 000 рублей) не на печь, а на домохозяйство. Эта формула спровоцировала взрывной рост домохозяйств в Польше.

«К нам пришли три брата. Всю свою жизнь они жили в одном доме, отапливали здание одной печью и подавали одну декларацию. Сегодня они приносят нам три декларации и рассчитывают на три угольных субсидии по три тысячи злотых. Ведь каждый из них — это отдельное домохозяйство», — рассказал чиновник из Лодзинского воеводства.

Такую хитрость стали применять жители на всей территории страны. как отмечает издание, доходит до абсурда: супруги, живущие много лет одним домохозяйством, внезапно решают, что они, оказывается, живут раздельно и домохозяйства у них разные.

Чиновники бьют тревогу, потому что бюджет, выделенный на программу угольных субсидий, ограничен. Если на один источник тепла субсидия будет выплачена несколько раз, то может получиться так, что некоторые люди вообще не получат денег, поскольку бюджет программы будет исчерпан.

Всего на программу угольной субсидии выделено 11,5 миллиардов злотых (почти 2,5 миллиарда долларов), отмечает издание. Как уточнили в правительстве, если бюджет будет превышен, то размер следующих пособий уменьшится. Если жители Польши продолжат хитрить с получением субсидий, то выделенных денег точно не хватит для всех нуждающихся.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам политолога, отказ Польши от угля из России, спровоцировавший бесконечные очереди за ним, — это шаг в бездну.

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