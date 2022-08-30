Пекин, 30 августа, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Китайские эксперты раскритиковали предвыборное обещание, данное кандидатом в премьер-министры Великобритании Лиз Трасс, заявив, что формулировка, используемая при классификации Китая как «угрозы» национальной безопасности, является безответственной и не способной решить внутренние проблемы Великобритании, а только повредит перспективам улучшения китайско-британских отношений, сообщает 30 августа газета Global Times.

UK Government Лиз Трасс

Указанное клеймо «угрозы» предназначено как для агитации среди избирателей, так и отражает тенденцию все более ожесточенного отношения властей Великобритании к Китаю, поскольку они едут на антикитайской колеснице США. Но такой безответственный шаг может повлиять на экономическое и торговое сотрудничество и даже на межличностные обмены между Китаем и Великобританией, считают эксперты.

Китай будет объявлен угрозой национальной безопасности Великобритании в рамках предвыборного обещания министра иностранных дел Великобритании и кандидата в премьер-министры Лиз Трасс, сообщила в понедельник британская The Times со ссылкой на союзников Трасс. Если эта классификация будет представлена, это будет впервые для британского правительства.

В ответ на вопрос относительно планов Трасс по поводу «китайской угрозы» представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил на очередной пресс-конференции 29 августа, что «мы не комментируем и не интересуемся внутренними делами Великобритании, включая выборы руководства Консервативной партии».

«Некоторые британские политики придираются к Китаю или раздувают «китайскую угрозу», что безответственно и не решит собственных проблем Великобритании», — сказал Чжао.

Вторя замечаниям пресс-секретаря, научный сотрудник по европейским исследованиям Китайской академии общественных наук (CASS) Лю Цзуокуй сказал Global Times, что Трасс, как правительственный чиновник Великобритании и сильный кандидат на пост следующего премьер-министра, была безответственна, выдвигая свои резко негативные обвинения в адрес Китая, что, безусловно, нанесет ущерб перспективе улучшения китайско-британских отношений, если она будет избрана.

Однако эксперты также отметили, что замечания, скорее всего, были сделаны исключительно в целях агитации из-за статуса Трасс как кандидата. «Дело в том, что многие кандидаты, избранные на ключевые посты, проводят политику, которая полностью отличается от той, которую они отстаивали во время выборов», — сказал Лю.

Другой эксперт по отношениям между Китаем и ЕС Цуй Хунцзянь отметил, что Трасс надеется получить больше голосов на выборах, апеллируя к популистским настроениям в Великобритании, поскольку жесткое отношение к Китаю политкорректно на Западе. Тенденция в том, что оставшиеся два кандидата на пост лидера Консервативной партии и нового премьер-министра Великобритании соревнуются друг с другом в том, кто может играть жестче против Китая во время выборов. Даже Риши Сунак, кандидат, который, как считалось, поддерживал сбалансированную политику, также делает жесткие комментарии.

Эксперты полагают, что ядовитая политическая атмосфера в Великобритании отравила китайско-британские отношения, и даже если некоторые политики четко знают, что ухудшение отношений с Китаем в конечном итоге еще больше ослабит экономику Великобритании, они, как правило, выбирают легкий путь жесткой игры с Китаем, чтобы угодить антикитайским настроениям.

Более того, учитывая снижение своей мощи и влияния в последние годы, Великобритания сейчас больше заинтересована в том, чтобы стать крупнейшим сторонником США в западном мире, и крепко привязала себя к колеснице США, отмечают наблюдатели.

«Антикитайская стратегия Великобритании — это максимальный уровень поддержки и сотрудничества, продемонстрированный после понимания стратегических намерений США в отношении Китая», — сказал Цуй.

Трасс в начале этого месяца вызвала посла Китая в Великобритании Чжэн Цзегуана по тайваньскому вопросу, раскритиковав Китай за его контрмеры в связи с провокационным визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Действия Великобритании были расценены китайскими аналитиками как потеря Британией своего авторитета как независимой страны.

Если крупные британские политики продолжат делать безответственные заявления о Китае, китайско-британские отношения столкнутся с большими трудностями и вызовами в будущем, заявил Global Times директор Института европейских исследований Китайской академии общественных наук Фэн Чжунпин.

«До Brexit политика Великобритании в отношении Китая была несколько сдержанной, потому что страны ЕС должны были координировать свои действия друг с другом и многие из них более дружелюбны к Китаю. Однако после Brexit Великобритания сблизилась с США и стала больше рассматривать Китай как основного конкурента. Если Великобритания продолжит идти по этому пути, то двусторонние отношения столкнутся с еще большими трудностями», — сказал Фэн.