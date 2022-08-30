Челябинск, , 06:36 — REGNUM В Челябинской области 830 706 пенсионеров получат по 700 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсоцотношений.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Выплаты производятся с 2019 года ежегодно ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Такое решение тогда принял губернатор Алексей Текслер.

На выплаты пенсионерам из областного бюджета направили 581,5 млн рублей. Кроме того, деньги получат мужчины и женщины, которые достигли, соответственно, 60 и 55 лет. Общая сумма выплат составит 677 млн рублей. Деньги придут на счёт в банке или будут доставлены почтой вместе с основной пенсией.