Белогорск, Амурская область, , 06:41 — REGNUM Вечером 27 августа в Белогорске Амурской области обнаружили останки мужчины. Предполагается, что это тело человека, который пропал без вести в июле, сообщило ИА ПортАмур.

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В лесу Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Поисково-спасательный отряд «Гром» ранее искал 38-летнего амурчанина, который исчез 23 июля.

Останки нашли в лесу, недалеко от железной дороги. Признаков того, что человек был убит, не обнаружено. Проверку обстоятельств смерти мужчины проводит следственный комитет по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в столице Амурской области задержали двоих мужчин, которых подозревают в убийстве знакомого. Тело человека обнаружили через месяц после его смерти.