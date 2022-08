Вашингтон, , 06:32 — REGNUM В Сети набирает популярность ролик видеоблогера Akaki Kuumeri, в нём он показал, как создавал контроллер для консоли Nintendo Switch, при помощи которого можно играть в игры, используя только одну руку. Об этом 30 августа сообщает портал GamesRadar.

Nintendo Switch OLED Пресс-служба Nintendo

В видео энтузиаст поэтапно показал создание модифицированного контроллера Switch при помощи 3D-печати и продемонстрировал, как с его помощью можно играть в такие игры, как The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Smash Bros. Ultimate. Издание отмечает, что поначалу процесс использование устройства может показаться немного странным, но впоследствии приходит понимание, что всё удивительно интуитивно и понятно.

Отметим, что ранее Akaki Kuumeri разработал «одноручный» геймпад DualSense консоли PlayStation 5. Он представил свою работу в январе 2022 года.

