Хабаровск, 30 августа, 2022, 06:30 — ИА Регнум. В Хабаровском крае отданы в аренду без торгов первые земельные участки под импортозамещение — утвержден перечень продукции, которая необходима в условиях санкций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Сельское хозяйство

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Перечь будет действовать до конца 2022 года. Губернатор края Михаил Дегтярев подписал соответствующее распоряжение. В него входят зерновые и кормовые культуры, овощи, плоды и ягоды, крупный рогатый скот, продукция свиноводства и птицеводства, транспортные средства, машины, оборудование и другое.

Первый муниципальный земельный участок, оформленный под импортозамещение, находится в районе имени Лазо. Его площадь — 19 тыс. кв. метров. Земля предоставлена для сельскохозяйственного использования. Ранее другому предпринимателю был предоставлен краевой земельный участок площадью более 11 тыс. кв. метров для выращивания огурцов, томатов, малины, клубники и другой ягоды.

Отмечается, что менять цели использования земельного участка запрещено. Если это требование будет нарушено, то договор расторгается.

Как сообщало ИА REGNUM, на текущий момент реализовавшиеся потери для российской экономики от крайне жестких санкций оказались значительно меньше, чем ожидалось в начале весны. Если тогда преобладали прогнозы двузначного падения ВВП в 2022 году, то сейчас оценки ожидаемого спада редко превышают 5% — однако при этом ухудшаются прогнозы на будущий год.