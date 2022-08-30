Якутск, 30 августа, 2022, 06:39 — ИА Регнум. В Якутии растёт промышленное производство, за первую половину 2022 года — на 14,2%. Причиной стало увеличение добычи полезных ископаемых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 августа в ФАНУ «Востокгосплан».

Добыча полезных ископаемых

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«Динамика обусловлена ростом производства в добывающем секторе, доля которого в промышленности республики составила 93,9%», — объяснили эксперты.

Угля в республике стали добывать почти на 30% больше, газа — на 32,2%, нефти — на 9,9%, руды — на 7,5%. Также отмечен рост в 1,7 раза в предоставлении услуг в области добычи полезных ископаемых, подчеркнули в ФАНУ «Востокгосплан».

Также в Якутии стали на 4,8% больше выпускать пищевых продуктов, на 15% — стройматериалов, на 11,9% — нефтепродуктов. В 1,9 раза выросло производство химических веществ — кислорода и взрывчатых материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, оценка валового регионального продукта за 2021 год в Якутии составила 1 458,8 млрд рублей, это на 10,5% больше уровня 2020 года. Рост обеспечила прежде всего отрасль добычи угля, нефти, газа и золота.