Москва, , 06:20 — REGNUM Во вторник, 30 августа, в Москве будет переменная облачность, по области местами кратковременный дождь, температура воздуха до +26… +28 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дождь в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ночь на 31 августа в столице облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +15… +17 °C.

Ветер западный 5−10 м/с, ночью — порывы до 17 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +24… +29 °C днём. Ночью — +12… +17 °C.

В среду, 31 августа, днём в столице ожидается +18… +20 °C, по области +17… +22 °C, облачно с прояснениями, местами дождь, гроза, порывистый ветер. Ночью в регионе ожидается +5… +10 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, резкий переход в «глубокую осень», без обычного потепления, которое называют бабьим летом, обещают метеорологи жителям Москвы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве ожидается переход в «глубокую осень», без надежд на бабье лето