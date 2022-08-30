Рим, , 06:20 — REGNUM «Секретным триумфом» российских властей и лично президента России Владимира путина названо развитие сельского хозяйства в стране. Об этом пишет журналист Федерико Рампини в своей статье, опубликованной 28 августа итальянской газетой Corriere della Sera.

Пшеница Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Журналист напомнил, что Россия в 2021 году занимала первое место среди экспортёров зерна в мире, поставляя за рубеж 37,2 млн тонн зерна. Рампини предположил, что и в 2022 году, несмотря на различного рода жуткие сценарии, которые публикуются иностранной прессой, Россия опять побьёт рекорд по экспорту зерна. По мнению журналиста, изменение климата только играет на руку России: благодаря глобальному потеплению в России увеличивается площадь пахотных земель за счёт Сибири.

Рампини вспомнил, что до прихода Путина к власти, а также в годы холодной войны, России приходилось импортировать зерно. По мнению журналиста, именно американские фермеры «не давали голодать советским гражданам». Однако теперь картина изменилась.

«Россия вновь стала сельскохозяйственной сверхдержавой при Путине, при нём произошло потрясающее возрождение сельского хозяйства», — пишет журналист.

Рампини указывает, что в период с 2000 по 2018 год экспорт сельскохозяйственной продукции из России вырос в 16 раз, и на сегодняшний день Россия производит больше пшеницы, чем США. По данным журналиста, Россия, в зависимости от года, держит под контролем от 13% до 16% всего мирового экспорта пшеницы.

Читайте ранее в этом сюжете: Бангладеш хочет закупить у России полмиллиона тонн пшеницы — Reuters