Калининград, , 06:22 — REGNUM Машиностроительный завод из Санкт-Петербурга пытается взыскать с калининградского АО «33 судоремонтный завод» из города Балтийска более 109 млн рублей. Исковое заявление арбитраж Калининградской области пока не распределил судье, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» обратилось с иском 23 августа 2022 года. Сумма заявленных претензий составляет 109 418 249,74 рубля.

Напомним, претензии на 41 млн рублей также есть и к другому калининградскому предприятию судостроительной отрасли — АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». Иск завода «Буревестник» к «Янтарю» судья рассмотрит в октябре 2022 года.