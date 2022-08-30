Калининград, 30 августа, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Машиностроительный завод из Санкт-Петербурга пытается взыскать с калининградского АО «33 судоремонтный завод» из города Балтийска более 109 млн рублей. Исковое заявление арбитраж Калининградской области пока не распределил судье, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» обратилось с иском 23 августа 2022 года. Сумма заявленных претензий составляет 109 418 249,74 рубля.

Напомним, претензии на 41 млн рублей также есть и к другому калининградскому предприятию судостроительной отрасли — АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». Иск завода «Буревестник» к «Янтарю» судья рассмотрит в октябре 2022 года.