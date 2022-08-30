Калининград, 30 августа, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Машиностроительный завод из Санкт-Петербурга пытается взыскать с калининградского АО «33 судоремонтный завод» из города Балтийска более 109 млн рублей. Исковое заявление арбитраж Калининградской области пока не распределил судье, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM
Суд

ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» обратилось с иском 23 августа 2022 года. Сумма заявленных претензий составляет 109 418 249,74 рубля.

Компания-ответчик ведёт свою историю с 1889 года. Завод был известен до 1945 года как Пиллаусский морской завод. Юридически завод введен в разряд действующих судоремонтных предприятий ВМС СССР 14 июня 1945 года. Предприятие — часть дивизиона АО «Объединённая судостроительная корпорация».

Напомним, претензии на 41 млн рублей также есть и к другому калининградскому предприятию судостроительной отрасли — АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». Иск завода «Буревестник» к «Янтарю» судья рассмотрит в октябре 2022 года.