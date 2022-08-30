С судоремонтного завода Балтийска требуют 109 млн рублей
Калининград, 30 августа, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Машиностроительный завод из Санкт-Петербурга пытается взыскать с калининградского АО «33 судоремонтный завод» из города Балтийска более 109 млн рублей. Исковое заявление арбитраж Калининградской области пока не распределил судье, передаёт ИА REGNUM.
ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» обратилось с иском 23 августа 2022 года. Сумма заявленных претензий составляет 109 418 249,74 рубля.
Компания-ответчик ведёт свою историю с 1889 года. Завод был известен до 1945 года как Пиллаусский морской завод. Юридически завод введен в разряд действующих судоремонтных предприятий ВМС СССР 14 июня 1945 года. Предприятие — часть дивизиона АО «Объединённая судостроительная корпорация».
Напомним, претензии на 41 млн рублей также есть и к другому калининградскому предприятию судостроительной отрасли — АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». Иск завода «Буревестник» к «Янтарю» судья рассмотрит в октябре 2022 года.