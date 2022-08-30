Улан-Удэ, , 06:15 — REGNUM Авиаперелёты по маршруту Улан-Удэ — Кызыл получит бюджетную поддержку. Об этом рассказал глава республики Алексей Цыденов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Аэропорт «Байкал», Улан-Удэ Аэропорт «Байкал»; Улан-Удэ

По его словам, в софинансировании рейса будут принимать участие республики Бурятия и Тува, а также Федеральное агентство воздушного транспорта. Из бурятского бюджета на эти цели до конца года будут выделены 2,1 млн рублей.

«Рейс летает раз в неделю, и в рамках софинансирования их состоится 32. Так мы сделаем для жителей Бурятии и Тывы значительно удобнее и доступнее перелеты, потому что им не нужно будет летать через Москву», — отметил глава региона.

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