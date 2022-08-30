Вашингтон, 30 августа 2022, 06:14 — REGNUM AMD заявила, что будет поддерживать новый процессорный сокет (разъём) AM5 до 2025 года и, возможно, позже. Об этом 30 августа сообщает журнал PC Gamer.
Компания представила сокет AM5 вместе с новыми процессорами серии Ryzen 7000. Стоит отметить, что это первый новый сокет производителя за шесть лет, который к тому же впервые для AMD выполнен в дизайне LGA. При этом компания дала понять, что принятие решения о переходе на новый сокет не означает, что теперь она будет менять сокет раз в два года.
«Как и в случае с AM4, мы берем на себя обязательство поддерживать платформу AM5 с помощью новых технологий и архитектур следующего поколения как минимум до 2025 года», — заявил представитель компании Дэвид Макафи.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что AMD назвала дату начала продаж процессоров Ryzen 7000. Четыре устройства новой линейки появятся в магазинах США 27 сентября 2022 года.
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