Вашингтон, 30 августа, 2022, 06:14 — ИА Регнум. AMD заявила, что будет поддерживать новый процессорный сокет (разъём) AM5 до 2025 года и, возможно, позже. Об этом 30 августа сообщает журнал PC Gamer.

Девайсы AMD

Компания представила сокет AM5 вместе с новыми процессорами серии Ryzen 7000. Стоит отметить, что это первый новый сокет производителя за шесть лет, который к тому же впервые для AMD выполнен в дизайне LGA. При этом компания дала понять, что принятие решения о переходе на новый сокет не означает, что теперь она будет менять сокет раз в два года.

«Как и в случае с AM4, мы берем на себя обязательство поддерживать платформу AM5 с помощью новых технологий и архитектур следующего поколения как минимум до 2025 года», — заявил представитель компании Дэвид Макафи.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что AMD назвала дату начала продаж процессоров Ryzen 7000. Четыре устройства новой линейки появятся в магазинах США 27 сентября 2022 года.