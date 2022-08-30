Москва, 30 августа, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Не менее 75 лесных пожаров ликвидировали на территории России за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

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«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 29.08.2022 года в России ликвидировано 75 лесных пожаров на площади 4 750 гектаров», — рассказали в ведомстве.

По состоянию на 30 августа, на российской территории продолжают действовать 83 лесных пожара. Их общая площадь оценивается в 54,8 тыс. гектаров. В настоящее время принимаются активные меры по их ликвидации.

Отмечается, что наибольшая площадь природных возгораний зафиксирована в Республике Коми. Там действуют 25 лесных пожаров. Общая площадь, охваченная огнем, оценивается в 16,2 тыс. гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа новые очаги лесных пожаров обнаружили в Якутии. Два из них находятся в Усть-Майском районе, еще один — в Средноколымском. Общая площадь пожаров оценивается в 20,5 гектара.