Челябинск, , 06:06 — REGNUM Договор о проектировании и строительстве в Челябинске первой линии метротрамвая подписан. Он заключён между АО «Челябинский метротрамвай» и АО «Моспроект-3», сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Речь идёт о линии «Север — Юг». Она свяжет железнодорожный вокзал с северо-запад и Металлургический район. Её протяжённость составит 9,45 км. На линии будет два остановочных комплекса.

Завершить все работы планируется к 2026 году.

Как сообщало ИА REGNUM, подрядчика определили по итогам конкурса. Победителем оказалось АО «Моспроект-3».