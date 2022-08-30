Челябинск, 30 августа 2022, 06:06 — REGNUM Договор о проектировании и строительстве в Челябинске первой линии метротрамвая подписан. Он заключён между АО «Челябинский метротрамвай» и АО «Моспроект-3», сообщает пресс-служба регионального правительства.
Речь идёт о линии «Север — Юг». Она свяжет железнодорожный вокзал с северо-запад и Металлургический район. Её протяжённость составит 9,45 км. На линии будет два остановочных комплекса.
Завершить все работы планируется к 2026 году.
Как сообщало ИА REGNUM, подрядчика определили по итогам конкурса. Победителем оказалось АО «Моспроект-3».