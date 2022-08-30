Якутск, 30 августа, 2022, 06:05 — ИА Регнум. Новые лесные пожары обнаружены в Якутии, где накануне отчитались о ликвидации всех возгораний на природных территориях. За сутки были обнаружены три новых очага, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 августа в пресс-службе правительства региона.

Teplyystanmedia.ru Лесной пожар

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Два лесных пожара нашли в Усть-Майском районе и один — в Среднеколымском. Общая площадь возгораний составляет 20,5 га. Причиной появления очагов назвали грозы. В тушении задействованы 26 человек.

«В прошлом году в аналогичную дату действовали 23 лесных пожара на общей площади 238 915 га», — напомнили в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что все лесные пожары на территории Дальневосточного федерального округа потушены, 28 августа заявило Федеральное агентство лесного хозяйства. Тогда в Якутии было ликвидировано последнее возгорание.