Село Усть-Большерецк, Камчатский край, , 06:02 — REGNUM На Камчатке агрессивный медведь стал приходить к месту проведения 2–4 сентября краевого чемпионата и первенства в рамках фестиваля «Сохраним лососей вместе!». Принято решение отстрелить косолапого хищника, об этом ИА «Кам 24» рассказал глава Усть-Большерецкого района Кирилл Волков.

Медведь

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Чемпионат и первенство края по ловле лососей пройдут в протоке Косоево реки Большой, вблизи села Усть-Большерецк.

На протоке дежурят охотоведы, которые получили разрешение от краевого минприроды на отстрел агрессивного медведя.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке медведь напал на 55-летнего мужчину в 10 км от села Николаевка Елизовского района.