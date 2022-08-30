Сеул, , 05:59 — REGNUM Власти США готово к проведению официальных переговоров с Южной Кореей по вопросу льгот на покупки электрокаров, заявил южнокорейский посол в Вашингтоне Чо Тхэ Ён. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы подчеркивали, что дискриминационные меры по отношению к электрокарам из Республики Корея, которая является союзником и партнером по соглашению о свободной торговле, несправедливы. Американская сторона не придерживается иного мнения», — заявил он.

Дипломат добавил, что Вашингтон услышал просьбы Сеула и согласился провести переговоры по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа правительственная делегация Южной Кореи отправилась в США, чтобы заявил о своей обеспокоенности, вызванной принятием в Соединенных Штатах «Акта снижения инфляции». Согласно этому акту, производители электромобилей за пределами США не имеют права на льготы. Отмечалось, что в состав южнокорейской делегации вошли представители министерства промышленности, финансов и иностранных дел республики.

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