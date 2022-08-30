Кант, Киргизия, , 05:56 — REGNUM Новый командир российской военной базы в Киргизии подполковник Александр Кукса, ранее занимавший должность заместителя командира базы, 29 августа был представлен личному составу в новом качестве. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) на сайте Минобороны РФ.

Александр Кукса окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище.

пресс-служба ЦВО «Службу проходил на должностях старшего лётчика разведывательного, штурмового авиаполков, заместителя, затем командира авиационной эскадрильи авиаполка».

В 2018 году Кукса прошёл обучение в ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», расположенном в Воронеже.

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