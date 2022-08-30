Кант, Киргизия, 30 августа 2022, 05:56 — REGNUM Новый командир российской военной базы в Киргизии подполковник Александр Кукса, ранее занимавший должность заместителя командира базы, 29 августа был представлен личному составу в новом качестве. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) на сайте Минобороны РФ.
Александр Кукса окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище.
В 2018 году Кукса прошёл обучение в ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», расположенном в Воронеже.
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