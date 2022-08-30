Кант, Киргизия, 30 августа 2022, 05:56 — REGNUM Новый командир российской военной базы в Киргизии подполковник Александр Кукса, ранее занимавший должность заместителя командира базы, 29 августа был представлен личному составу в новом качестве. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) на сайте Минобороны РФ.

Александр Кукса окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище.

«Службу проходил на должностях старшего лётчика разведывательного, штурмового авиаполков, заместителя, затем командира авиационной эскадрильи авиаполка».
пресс-служба ЦВО

В 2018 году Кукса прошёл обучение в ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», расположенном в Воронеже.

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