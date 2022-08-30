Новосибирск, 30 августа, 2022, 05:56 — ИА Регнум. В Новосибирске за счёт реконструкции имеющейся школы будет расширена её площадь и увеличено число мест для приёма детей. 14 сентября 2022 года управление капитального строительства города планирует выбрать исполнителя на соответствующий контракт с начальной ценой 1 376 874 945,95 рубля, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Дарья Драй ИА REGNUM Школа

Работы планируется провести за несколько этапов, последний из которых финиширует к декабрю 2024 года. Школа расположена на улице Авиастроителей, 16 в Дзержинском районе Новосибирска.

«Источник финансирования — средства бюджета города Новосибирска на 2022-2024 финансовые годы, в том числе субсидии из областного бюджета», — уточняется в проекте госконтракта.

Напомним, также ко Дню знаний в Подмосковье планируют открыть 13 новых школ и десять детсадов, что увеличит число мест в первых на 10 тысяч, а во вторых — на 2 тысячи.