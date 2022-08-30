Москва, , 05:53 — REGNUM Резкий переход в «глубокую осень», без обычного потепления, которое называют бабьим летом, обещают метеорологи жителям Москвы. Об этом 29 августа рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Осень Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Специалист уточнил, что приход бабьего лета возможен, но только после того, как жители Москвы «хорошенько промёрзнут», и это потепление если и произойдёт, то не в начале сентября.

«Бабье лето наступает после холодной, некомфортной погоды. Так вот, для того чтобы было бабье лето, сначала нужно хорошенько промерзнуть, продрогнуть и только потом получить удовольствие. Так вот, давайте пока ежиться и мерзнуть», — указал Вильфанд.

Как пояснил метеоролог, в первый день сентября в Москве произойдёт резкое и сильное понижение температуры. После жары +30 градусов и более 1 сентября термометры покажут лишь +15…+18 градусов. А в последний день лета, 31 августа, ожидаются дожди, они будут наблюдаться и в первый день осени, 1 сентября.

Вильфанд пояснил, что после жаркой погоды, больше характерной для июля в южных регионах России, переход к погоде, характерной для глубокой осени, будет очень травматичным для жителей Москвы.

«Это понижение температуры, именно 1 сентября, оно будет восприниматься очень эмоционально и травматично. Мы находимся в такой суперлетней погоде и переходим не просто в осень, а в глубокую осень», — добавил специалист.

Метеоролог указал, что температурный фон, который будет наблюдаться 1 сентября, более характерен для конца второй декады месяца.

Читайте ранее в этом сюжете: Вильфанд спрогнозировал резкое похолодание в Москве