Екатеринбург, 30 августа, 2022, 05:53 — ИА Регнум. В Екатеринбурге группа подростков напала на трамвай. Об этом пишут СМИ.

Министерство территориальной безопасности Пермского края Баллоны с краской

Инцидент произошёл на конечной остановке маршрута №3 Семь ключей. Как следует из видео, распространённого телеграм-каналом Zloy Ekb, несколько граждан в масках разрисовали вагон с помощью баллончиков с краской. А затем брызнули в лицо уральцу, который вышел их прогнать, и убежали.

Представители полиции заявили журналистам, что проводят проверку. По данным правоохранительных органов, за медицинской помощью после этого инцидента никто не обращался.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге было несколько случаев, когда малолетние художники разрисовывали трамваи.