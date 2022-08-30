Тегеран, 30 августа, 2022, 05:53 — ИА Регнум. Тегеран не ищет возможностей по созданию ядерного оружия, а собирается использовать атомную энергию в мирных целях, заявил президент Ирана Ибрагим Раиси в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Атомная промышленность и атомные проекты являются правом Исламской Республики и народа Ирана. И мы неоднократно говорили, что ядерному оружию не место в доктрине Исламской Республики», — заявил он.

Президент Ирана добавил, что Тегеран намерен использовать атомные технологии в сельском хозяйстве, нефтегазовой отрасли, медицине и других мирных сферах экономики. При этом Раиси отметил, что больше всех этому пытается препятствовать Израиль.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа эксперты МАГАТЭ заявили, что Иран начал обогащать уран, используя один из трех каскадов центрифуг IR-6. По данным агентства, Тегеран при помощи этих центрифуг обогатить уран до 5%.