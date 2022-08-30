Зея, Амурская область, 30 августа, 2022, 05:52 — ИА Регнум. В городе Зее Амурской области мужчину подозревают в незаконном приобретении более двух килограммов золота. Амурчанин заплатил за него 5 млн рублей, а затем хранил в шерстяном носке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по региону.

(сс) kaisender Золото

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Золото было в самородных слитках. В отношении жителя Зеи возбудили уголовное дело по статье 191 УК России («Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил закона, незаконное хранение драгоценных металлов в крупном размере»). По ней предусмотрено наказание до пяти лет тюремного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте мужчину, который, работая охранником в компании Якутии, вынес более 2 кг шлихового золота, приговорили к трём годам лишения свободы. Стоимость драгоценного металла, который он похитил, оценивается в 9,5 млн рублей.