Пекин, , 05:40 — REGNUM В общей сложности 8 185 китайских чиновников были наказаны в июле за нарушение кодекса из восьми пунктов по улучшению поведения партии и правительства, говорится в заявлении высшего органа Китая по борьбе со взяточничеством, передает 29 августа газета China Daily.

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Должностные лица были вовлечены в 5434 дела, и 5626 из них были подвергнуты дисциплинарным или административным взысканиям, говорится в ежемесячном отчете Центральной комиссии Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии.

В общей сложности 4 007 человек были подвергнуты санкциям за участие в бюрократизме или формальностях ради формальностей. Согласно докладу, невыполнение обязанностей в области социально-экономического развития и охраны окружающей среды было серьезной проблемой в этом отношении.

В общей сложности 4178 должностных лиц были наказаны за гедонизм и экстравагантное поведение, включая дарение или принятие подарков и выдачу несанкционированных пособий или бонусов. В конце 2012 года КПК опубликовал свои правила бережливости из восьми пунктов для борьбы с нежелательной практикой работы.