Запорожье, Бывш. УССР, 30 августа 2022, 05:38 — REGNUM Паспорта граждан России получили более восьми тысяч жителей освобождённых территорий Запорожской области бывш. УССР, ранее находившихся под оккупацией нацистского киевского режима. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В центры по приёму документов на получение российского гражданства, которые с мая действуют при управлении МВД региона во всех крупных городах и населённых пунктах области, было подано уже более 35 тыс. заявлений. Все процедуры осуществляются без оплаты госпошлины. На проверку и подготовку документов уходит от трёх недель до трёх месяцев, в среднем — порядка месяца.

«Свыше 8 тыс. жителей освобождённых территорий Запорожской области уже получили паспорта граждан Российской Федерации».
пресс-служба Минобороны РФ

Как сообщало ИА REGNUM, водительские удостоверения российского образца начали выдавать в городе Мелитополе Запорожской области.

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