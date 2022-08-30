Запорожье, Бывш. УССР, , 05:38 — REGNUM Паспорта граждан России получили более восьми тысяч жителей освобождённых территорий Запорожской области бывш. УССР, ранее находившихся под оккупацией нацистского киевского режима. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В центры по приёму документов на получение российского гражданства, которые с мая действуют при управлении МВД региона во всех крупных городах и населённых пунктах области, было подано уже более 35 тыс. заявлений. Все процедуры осуществляются без оплаты госпошлины. На проверку и подготовку документов уходит от трёх недель до трёх месяцев, в среднем — порядка месяца.

пресс-служба Минобороны РФ «Свыше 8 тыс. жителей освобождённых территорий Запорожской области уже получили паспорта граждан Российской Федерации».

Как сообщало ИА REGNUM, водительские удостоверения российского образца начали выдавать в городе Мелитополе Запорожской области.

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