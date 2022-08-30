Благовещенск, , 05:45 — REGNUM Выпускник Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, старший лейтенант Вадим Кадермятов погиб на территории б. УССР при выполнении боевого задания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа сообщили в пресс-службе ДВОКУ.

Свеча Gadini

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«Вадим был активным и любознательным человеком, любил петь и самостоятельно учился играть на музыкальных инструментах, был хорошо физически развит, занимался спортом. Светлая память о Вадиме как о верном товарище, доблестном воине, мудром командире и самоотверженном защитнике навсегда останется в наших сердцах», — написали в телеграм-канале вуза.

Вадим Кардемятов посмертно награждён орденом мужества за смелые и решительные действия при исполнении воинского долга.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко 24 августа сообщил о гибели ещё одного жителя островного региона в ходе спецоперации в защиту Донецкой и Луганской Народных Республик. Погиб рядовой Николай Пухов из Поронайска.