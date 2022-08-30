Чжэнчжоу, Китай, , 05:37 — REGNUM Большое количество подозреваемых, причастных к финансовому скандалу вокруг нескольких сельских банков в китайской провинции Хэнань, были задержаны, 234 из них были арестованы, и были достигнуты успехи в возвращении капитала и возмещении убытков, сообщила полиция города Сюйчан в провинции, сообщает 30 августа газета China Daily.

Юань Jbull.com

После дальнейшего расследования, проведенного бюро общественной безопасности Сюйчана, было установлено, что преступная банда, возглавляемая подозреваемым Люй И, незаконно контролировала четыре сельских банка, в том числе Yuzhou Xinminsheng Village Bank. Банда подозревается в совершении ряда серьезных преступлений.

Полиция заявила, что в дополнение к обычным процентам по вкладам преступная группировка использовала часть незаконно полученных средств для привлечения дополнительных средств с годовой доходностью от 13 до 18% в качестве приманки по стандарту «субсидирования процентов».

Расследование ведется в соответствии с законом, сообщили в полиции. С 18 апреля четыре сельских банка в провинции Хэнань приостановили свои онлайн-сервисы, в результате чего клиенты не смогли получить доступ к своим средствам, что быстро вызвало возмущение.

Финансовый скандал вызвал новый общественный резонанс в последние несколько месяцев после того, как некоторые клиенты пожаловались, что их медицинские коды стали красными по причинам, предположительно не связанным с эпидемией. В конце июня пять человек, в том числе четыре чиновника в провинции Хэнань, были наказаны за злоупотребление властью путем изменения цвета кодов.

Предыдущее расследование, раскрытое полицией Сюйчана, показало, что группа, возглавляемая Лю, предположительно использовала несколько сельских банков для незаконной деятельности и различных преступлений с 2011 года.