Чжэнчжоу, Китай, 30 августа 2022, 05:37 — REGNUM Большое количество подозреваемых, причастных к финансовому скандалу вокруг нескольких сельских банков в китайской провинции Хэнань, были задержаны, 234 из них были арестованы, и были достигнуты успехи в возвращении капитала и возмещении убытков, сообщила полиция города Сюйчан в провинции, сообщает 30 августа газета China Daily.

Юань
Юань
Jbull.com

После дальнейшего расследования, проведенного бюро общественной безопасности Сюйчана, было установлено, что преступная банда, возглавляемая подозреваемым Люй И, незаконно контролировала четыре сельских банка, в том числе Yuzhou Xinminsheng Village Bank. Банда подозревается в совершении ряда серьезных преступлений.

Полиция заявила, что в дополнение к обычным процентам по вкладам преступная группировка использовала часть незаконно полученных средств для привлечения дополнительных средств с годовой доходностью от 13 до 18% в качестве приманки по стандарту «субсидирования процентов».

Расследование ведется в соответствии с законом, сообщили в полиции. С 18 апреля четыре сельских банка в провинции Хэнань приостановили свои онлайн-сервисы, в результате чего клиенты не смогли получить доступ к своим средствам, что быстро вызвало возмущение.

Финансовый скандал вызвал новый общественный резонанс в последние несколько месяцев после того, как некоторые клиенты пожаловались, что их медицинские коды стали красными по причинам, предположительно не связанным с эпидемией. В конце июня пять человек, в том числе четыре чиновника в провинции Хэнань, были наказаны за злоупотребление властью путем изменения цвета кодов.

Предыдущее расследование, раскрытое полицией Сюйчана, показало, что группа, возглавляемая Лю, предположительно использовала несколько сельских банков для незаконной деятельности и различных преступлений с 2011 года.