Иркутск, , 05:36 — REGNUM Землетрясение интенсивностью 5,1 балла было зарегистрировано сейсмологами в Иркутской области. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Озеро Байкал Sergey Gabdurakhmanov

Подземные толчки были зафиксированы в 08:34 (03:34 мск) 30 августа, эпицентр землетрясения находился в акватории озера Байкал, в 16 км северо-восточнее населённого пункта Большое Голоустное Иркутского района.

Ощутимость землетрясения в городе Иркутске, а также в Иркутском и Шелеховском районах составила не более 3 баллов. Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Все объекты ЖКХ и социально-значимые объекты продолжают свою работу в штатном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,8, которое произошло в Тихом океане, к югу от новозеландских островов Кермадек.

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