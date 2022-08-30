Вашингтон, , 05:34 — REGNUM AMD назвала официальную дату начала продаж процессоров серии Ryzen 7000, и цены на четыре первых устройства линейки. Об этом 30 августа сообщает портал PCGamesN.

Процессор компании AMD

Новые процессоры, в основе которых лежит архитектура Zen4, поступят на рынок 27 сентября 2022 года. Самым мощным из четвёрки является Ryzen 9 7950X с 16-ю ядрами и 32 потоками, работающий на базовой частоте 4,5 ГГЦ (частота в «бусте» — 5,7 ГГЦ) и обладающий значением показателя тепловыделения TDP в 170 Вт. Его рекомендованная цена в США составляет $699.

В продажу также поступят процессоры Ryzen 9 7900X (12 ядер, 24 потока, 4,6 — 5,6 ГГЦ, $549), Ryzen 7 7700X (8 ядер, 16 потоков, 4,5 — 5,4 ГГЦ, $399) и Ryzen 5 7600X (6 ядер, 12 потоков, 4,7 - 5,3 ГГЦ, $299).

Отметим, что согласно утверждениям AMD, процессоры Ryzen 7000 в среднем предлагают повышение производительности межпроцессного взаимодействия (IPC) на 13%, при этом производительность одного потока выросла на 29%. В компании также заявили, что Ryzen 5 7600X, позиционирующийся как устройство начального уровня, «в среднем на 5% быстрее в играх» по сравнению с Intel Core i9 12 900K.

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