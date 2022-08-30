Пекин, 30 августа, 2022, 05:32 — ИА Регнум. Китай обнародовал план действий по ускорению экологически чистого и низкоуглеродного развития электрооборудования на фоне усилий страны по достижению своих целей в области углеродного пика и углеродной нейтральности, сообщает 30 августа агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Согласно плану, опубликованному Министерством промышленности и информационных технологий Китая и четырьмя другими правительственными органами страны, в течение пяти-восьми лет структура спроса и предложения электрооборудования в Китае заметно улучшится, а эффективность его энергосистемы значительно повысится.

Установленная мощность возобновляемых источников энергии будет продолжать улучшаться, согласно плану, в котором также указано, что оборудование для ветровой и солнечной энергетики удовлетворит установленную потребность в более чем 1,2 млрд кВт, а оборудование для атомной энергетики достигнет установленной потребности в 70 млн кВт.

Согласно плану, будут предприняты усилия по ускорению перехода оборудования для производства электроэнергии на экологически чистые технологии, продвижению прорывов в основных технологиях и ускорению интеллектуального перехода электрооборудования путем углубления интеграции с новыми информационными технологиями.