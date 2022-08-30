Москва, , 05:30 — REGNUM На смену однополярной модели приходит новый миропорядок и именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе формируются мощные политические и экономические центры. Об этом говорится в телеграмме президента РФ Владимира Путина, которую он направил организаторам, гостям и участникам VII Восточного экономического форума.

ВЭФ ИА REGNUM

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Глава государства отметил, что ВЭФ пользуется высоким международным авторитетом, вносит весомый вклад в наращивание деловых связей между Россией и странами АТР. Он активно способствует привлечению инвестиционных потоков и технологических инноваций, более полному раскрытию богатого экономического и социального потенциала Дальнего Востока.

«Главная тема встречи этого года — «На пути к многополярному миру» — представляется весьма актуальной и значимой. На смену изжившей себя однополярной модели приходит новый миропорядок, основанный на фундаментальных принципах справедливости и равноправия, признания права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития. Именно в АТР формируются мощные политические и экономические центры, выступающие в качестве движущей силы этого необратимого процесса», — говорится в телеграмме.

Владимир Путин подчеркнул, что «Россия готова и далее — совместно со всеми заинтересованными партнёрами — прилагать усилия для совершенствования регионального взаимодействия в различных форматах».

Как сообщало ИА REGNUM, VII Восточный экономический форум пройдёт на острове Русский во Владивостоке с 5 по 11 сентября. В рамках ВЭФ будет работать масштабная выставка «Улица Дальнего Востока». В этом году она пройдёт под лозунгом «А что ты сделал для технологической победы России?». Регионы представят возможности импортозамещения и технологической независимости, самообеспеченности продуктами питания.