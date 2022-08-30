Чанчунь, Китай, 30 августа, 2022, 05:25 — ИА Регнум. Китайский транспортный самолет собственной разработки Y-20 впервые будет продемонстрирован на международном авиасалоне в Европе, сообщил представитель ВВС Китая, передает 29 августа агентство Синьхуа.

Alert5 Китайский самолет Y-20

По словам представителя Народно-освободительной армии Китая Шэнь Цзинькэ, произнесенным на мероприятии в честь дня открытых дверей военно-воздушных сил в городе Чанчуне провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, в последние годы транспортные самолеты Y-20 летали в различные пункты назначения в Азии, Африке, Европе и Океании, доставляя вакцины против COVID-19 за границу для борьбы с пандемией и доставляя гуманитарную помощь в такие страны, как Тонга и Афганистан.

Во время мероприятия большой транспортный самолет продемонстрировал публике фигуры высшего пилотажа, продемонстрировав отличные летно-технические характеристики самолета. Транспортный самолет Y-20 отличается большой дальностью полета и высокой грузоподъемностью и является стратегическим и ведущим оборудованием военно-воздушных сил НОАК.