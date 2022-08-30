Пекин, 30 августа, 2022, 05:21 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин направил послание с соболезнованиями своему пакистанскому коллеге Арифу Алви в связи с сильными наводнениями, обрушившимися на страну, сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин

Председатель КНР отметил, что недавно в Пакистане произошли сильные наводнения, приведшие к большим жертвам и серьезным материальным потерям. Си Цзиньпин от имени правительства и народа Китая и от своего имени выразил глубокие соболезнования в связи с жертвами и искреннее сочувствие семьям погибших, раненым и людям в пострадавших районах.

Си Цзиньпин отметил, что, будучи непоколебимыми партнерами по стратегическому сотрудничеству и «железными» друзьями, Китай и Пакистан долгое время делили счастье и горе, протягивая друг другу руку помощи и бок о бок реагируя на серьезные вызовы, такие как стихийные бедствия. По его словам, после того как произошло наводнение, Китай немедленно отреагировал и продолжит оказывать Пакистану срочную помощь и поддерживать страну в ее работе по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Си Цзиньпин также выразил уверенность, что совместными усилиями правительства и народа Пакистана жители пострадавших от стихийного бедствия районов наверняка преодолеют наводнение и восстановят свои дома как можно раньше. В тот же день премьер Госсовета КНР Ли Кэцян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу.