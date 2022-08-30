Лондон, , 05:21 — REGNUM Несколько серьёзных нападений на людей с применением холодного оружия произошло во время карнавала афро-карибской культуры в Лондоне. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба полиции города.

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Уточняется, что «несколько насильственных инцидентов и серьезные нападения с применением ножа» произошли в лондонском районе Ноттинг-Хилл на северо-западе города. Карнавал проводится в Лондоне с 1964 года и является крупнейшим уличным фестивалем в Европе, на который съезжаются тысячи туристов.

В связи с произошедшим во время карнавала всплеском насилия полицейские применили статью закона, разрешающую сотрудникам полиции в отдельно взятой местности останавливать и досматривать любого человека. Эта мера будет действовать в Ноттинг-Хилле до 01:00 (03:00 мск) 30 августа.

В полиции не стали уточнять количество пострадавших и количество задержанных в результате нападений. Число инцидентов также не сообщается. Стоит отметить, что в дни карнавала афро-карибской культуры в Лондоне уже традиционно возрастает уровень насилия и число преступлений, связанных с применением холодного оружия, а также с употреблением и незаконным оборотом наркотических веществ.

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