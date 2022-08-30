Пекин, , 05:09 — REGNUM Китайский рынок принтеров отчитался о росте поставок во втором квартале этого года на фоне растущего спроса, сообщает агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

За этот период поставки принтеров в Китай превысили 4,84 млн единиц, увеличившись на 1% в годовом исчислении, показали данные международной исследовательской компании International Data Corporation (IDC). Согласно данным, в месячном исчислении поставки принтеров выросли на 22,3%.

В частности, поставки струйных принтеров выросли на 13,9% в годовом исчислении и составили почти 2,14 млн единиц, в то время как поставки лазерных принтеров и ударных принтеров достигли 2,3 млн единиц и около 400 000 единиц соответственно.

В отчете объясняется растущий спрос на принтеры, особенно струйные принтеры, тем, что все больше людей вынуждены посещать занятия онлайн или работать из дома. Согласно отчету IDC, на долю начинающих покупателей по-прежнему приходится значительная доля рынка, поэтому недорогие струйные принтеры остаются привлекательными для потребителей.