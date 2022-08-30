Вашингтон, , 05:08 — REGNUM Сильные ливни привели к приостановке работ по строительству дороги к одной из штолен на ядерном полигоне Пхунгери в КНДР, сообщает портал Beyond Parallel Центра стратегических и международных исследований США на основании спутниковых снимков.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Строительство дороги к тоннелю номер 4 по-прежнему приостановлено. Заметны вызванные затоплением повреждения единственной подъездной дороги, ведущей к объекту», — говорится в сообщении.

Исследователи не исключают, что проблемы со строительством дороги были вызваны сильными ливнями, обрушившимися на Корейском полуостров. Также эксперты не зафиксировали каких-либо работ в районе штольни № 3 на полигоне. Тем не менее они предполагают, что Северная Корея уже завершила подготовку к ядерному испытанию с использованием этого тоннеля.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа глава минобороны Южной Кореи Ли Чон Соп заявил, что КНДР готовится провести новые ракетные пуски. При этом он подчеркнул, что пока Сеул не видит активности Пхеньяна по подготовке ядерных испытаний.

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